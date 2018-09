Börse: Rocket Internet überzeugt mit Zahlen

Das Unternehmen mit Beteiligungen an unterschiedlichen Internet-Startups, darunter Delivery Hero oder HelloFresh, erzielte im ersten Halbjahr einen Gewinn von 297 Millionen Euro, nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum von 27 Millionen Euro. Rocket Internet verfügte Ende August über liquide Mittel von 2,1 Milliarden Euro und will die unter anderem für ein neues Aktienrückkaufprogramm nutzen. Das kommt gut an bei den Anlegern an den deutschen Aktienmärkten. Die Aktie ist um 3,3 Prozent gestiegen.

DAX tritt auf der Stelle

Der DAX ist mit einem Minus in den Handelstag gestartet, hat aber gut zehn Minuten nach Börsenbeginn ganz leicht ins Plus gedreht und gewinnt vier Punkte auf 12.223 Punkte. Die Bayer-Aktie profitiert von einer Kaufempfehlung der Citigroup Analysten und steigt um 0,8 Prozent.

Das Papier der Commerzbank wird erneut von Fusionsfantasie beflügelt und ist mit plus 1,6 Prozent größter DAX-Gewinner. Telekom-Aktien verbuchen Verluste, die T-Aktie verliert 0,4 Prozent, Telefonica 2,1 Prozent, obwohl die Mobilfunkanbieter beim Netzausbau mit dem schnellen LTE-Netz in Deutschland vorangekommen sind. Der Euro steht bei 1, 16 90 Dollar.