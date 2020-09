Börse: Positive Vorgaben zum Wochenauftakt

Der DAX büßte zum Wochenschluss 1,1 Prozent ein und sank auf 12.469. Damit lag das Wochenminus bei knapp fünf Prozent. Für eine positive Entwicklung der Börsen sind nach Auffassung der Experten der Landesbank Baden-Württemberg über eine konjunkturelle Aufhellung hinaus auch wieder steigende Unternehmensgewinne dringend nötig. Hierzu gebe es zwar erste Anzeichen, aber spürbare Anhebungen der Ertragsprognosen seien noch selten.

Corona belastet Börsen

Die Vorgaben aus den USA für den Börsenauftakt nächste Woche jedenfalls sind positiv. Nach dem Handelsschluss in Europa hellte sich die Stimmung an der Wall Street zusehends auf und der Dow Jones schloss dann am Abend 1,4 Prozent im Plus. Auf dem Programm steht am Montag das Börsendebüt des Energiekonzerns Siemens Energy und mit Spannung warten Anleger unter anderem auf den neuesten Arbeitsmarktbericht aus den USA, der am Freitag veröffentlicht werden soll. Der Euro hat nachgegeben auf 1,16 27 Dollar.