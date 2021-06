Börse: Positive Stimmung hält an

Ein neues Rekordhoch beim DAX - die Märkte setzen offenbar darauf, dass die weltweit führenden Notenbanken an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten. Mit Spannung erwartet werden in diesem Zusammenhang die geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank. Zwar wird nicht damit gerechnet, dass die US-Notenbank Änderungen an der Geldpolitik vornimmt. Allerdings könnte es Diskussionen über eine Drosselung der Wertpapierkäufe geben.

Wenige Alternativen zu Aktien

Daneben hoffen Investoren, dass die Weltwirtschaft sich weiter von der Corona-Pandemie erholen wird. So stehen heute unter anderem neue Daten zur Industrieproduktion auf dem Programm. Experten erwarten hier ein deutliches Plus im April von 37,4 Prozent. Allerdings herrschte im Vorjahresmonat aufgrund der Pandemie weitgehend Stillstand.

Der Euro steht bei 1,21 Dollar.