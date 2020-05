Börse: Positive Stimmung hält an

Als Grund nennen Marktteilnehmer die wachsenden Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Weltwirtschaft durch die Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise. Noch wichtiger sei jedoch die Bekräftigung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China, trotz der Spannungen über den Auslöser der Pandemie, an den Teilvereinbarungen im Handelskrieg festhalten zu wollen.

Anleger mit Siemens zufrieden

Mit Sorge warten die Investoren allerdings auf den neuesten Arbeitsmarktbericht aus den USA. Es wird mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gerechnet. Bei den Einzelwerten im DAX stechen vor allem die Aktien von Siemens hervor, mit einem dicken Plus von 5,2 Prozent. Der Münchner Technologiekonzern geht für sein am 30. September endendes Geschäftsjahr nur von einem moderaten Umsatzrückgang aus. An den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,08 43 Dollar.