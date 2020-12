Börse: Pfizer kappt Lieferziele für Corona Impfstoff

Der Pharmakonzern Pfizer hat wegen Problemen bei der Lieferkette seine Auslieferungsziele für seinen Corona-Impfstoff gekappt. Nun werde mit der Hälfte der ursprünglichen Menge gerechnet, berichtet das "Wall Street Journal". Aktien von Pfizer haben fast 2 Prozent verloren. Der Dow Jones hat ein viertel Prozent zugelegt. Hingegen hat der Dax mal 0,5 Prozent nachgegeben auf 13253 Punkte.

Überraschendes vom Öl-Kartell Opec Plus

Die großen Erdöl-Exporteure hatten sich zuletzt auf eine Förderbremse geeinigt. So sollten in Zeiten der Corona Krise und schwacher Konjunktur die Ölpreise und ihre Gewinne hochgehalten werden. Nun haben sich die großen Erdöl-Exporteure der Opec Plus etwas überraschend auf eine Lockerung ihrer Förderbremse geeinigt. Künftig soll die Förderpolitik in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um auf die Nachfrage zu reagieren, hat der russische Vize-Ministerpräsident gesagt. Der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um fast 1 Prozent auf gut 48 Dollar. Der Euro notiert bei einem Dollar 21 46.