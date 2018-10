Börse: Panne an der Deutschen Börse

Wer Aktien kaufen und verkaufen wollte, der musste auf den Parketthandel ausweichen. Inzwischen gibt es die Kurse auch wieder auf Xetra. Und der Trend ist nun in etwa der, der sich auch vorab abgezeichnet hatte. Die Kurse geben nach, der DAX um 0,4, M-DAX und TecDAX um ein Prozent. Im DAX gibt es nur eine Handvoll Gewinner, darunter Bayer mit fast 2 und Deutsche Telekom mit rund einem Prozent.

Wirecard-Aktie gibt weiter nach

Größter Verlierer ist die Lufthansa-Aktie mit gut 3 Prozent Abschlag. Das liegt womöglich am aktuell steigenden Ölpreis. Und auch Wirecard-Aktien sind erneut kräftig unter Druck mit ebenfalls rund 3 Prozent Minus. Gegen den Trend im Plus ist Ceconomy. Nachdem Unternehmenschef Haas wegen schlechter Zahlen nun seinen Hut nehmen muss zieht der Kurs hier um über 3 Prozent an. Noch zum Euro: der steht bei 1,15 65 Dollar.