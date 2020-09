Börse: Nikkei im Minus, DAX im Minus erwartet

Die Stimmung an den Märkten in Asien ist tendenziell negativ. An den Börsen in Tokio und Shanghai fallen die Aktienkurse. An der Börse in Hongkong liegt das Minus bei 1,9 Prozent und der KOSPI in Südkorea büßt um 2,4 Prozent ab. Sorgen rund um die Coronavirus-Pandemie rücken offenbar wieder in den Vordergrund. Vor allem bleibt die Frage, wie schnell sich die Konjunktur von der Krise wohl erholen wird.

Ölpreis fällt

Wenn die Konjunktur schwächelt, sind Rohstoffe üblicherweise weniger gefragt. Das könnte ein Grund dafür sein, dass der Ölpreis fällt. Außerdem war möglicherweise damit gerechnet worden, dass die Rohöllagerbestände in den USA stärker zurückgehen und damit das Ölangebot geringer wird. Allerdings sind nach den jüngsten Angaben des US-Energieministeriums die Lagerbestände zwar gesunken, aber wohl nicht so wie erwartet. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet rund 41,40 Dollar. An der Wall Street in New York verloren Dow Jones und Nasdaq-Index bis zu gut 3 Prozent. Und am Devisenmarkt bewegt sich der Euro auf dem Niveau vom Abend mit etwa 1,16 60 Dollar.