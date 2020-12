Börse: Neuer EZB-Milliardenregen verpufft

Dass die EZB jetzt für 500 Milliarden Euro mehr Wertpapiere kaufen will und den Finanzinstituten weitere Billig-Kredite zur Verfügung stellen wird, war in etwa so erwartet worden. Insgesamt war es erneut ein Tag ohne großen Schwung. Die Aussicht auf baldige Corona-Massenimpfungen wird getrübt durch den wohl bevorstehenden harten Lockdown hierzulande.

Brexit-Handelsabkommen fraglich

Außerdem hat das Spitzengespräch von EU und Großbritannien zu einem Brexit-Handelsabkommen offensichtlich nichts bewirkt. Und in den USA wird nun wieder angezweifelt, ob es bald weitere Konjunkturhilfen geben wird, weil die Parteien so zerstritten sind. In diesem Umfeld ist der DAX 0,3 Prozent im Minus gelandet bei 13.296 Punkten.

Hello Fresh erwartet mehr Gewinn

Gesucht waren die Aktien der Corona-Gewinner: die Anteile des Essen-Lieferdienstes Delivery Hero kletterten um 3 Prozent, die des Kochboxenversenders Hello Fresh sogar um 15 Prozent. In New York gibt der Dow Jones 0,3 Prozent nach. Der Nasdaq hält sich dagegen ein halbes Prozent im Plus. Der Euro steht bei 1,2120 Dollar.