Börse: Neue Rekorde heben die Stimmung

Der Dow Jones an der Wall Street ging gestern mit einem Plus von 1,5 Prozent aus dem Handel, auf dem Rekordhoch von 30.046 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq stieg um 1,3 Prozent. Die Anleger reagierten erleichtert, dass US-Präsident Trump eingelenkt hat im Streit um die Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Biden. Damit sei die Gefahr einer Verfassungskrise in den USA gebannt, heißt es an den Märkten. Positiv kam zudem Bidens Nominierung der früheren US-Notenbankchefin Janet Yellen als künftige Finanzministerin an. Denn sie gilt als wirtschaftsfreundlich.

Dell profitiert von Trend zum Homeoffice

Dank des hohen Bedarfs an PCs, Notebooks und Tablets in der Corona-Krise waren die aktuellen Zahlen des Computerkonzerns Dell besser als erwartet. Grund sei der Trend zur Heimarbeit in der Pandemie, hieß es aus dem Unternehmen. Dell steigerte den Betriebsgewinn im dritten Quartal im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Vor allem die PC-Sparte verzeichnete deutliche Zuwächse. Hier nahmen die Erlöse im Privatkundengeschäft um 14 Prozent zu. Die Dell-Aktie legte nachbörslich zu und ist seit Jahresbeginn um 37 Prozent gestiegen.

Nikkei schließt im Plus

Rückenwind bekommen die Börsen weltweit weiterhin von den Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19. Und so sind auch die Kurse an der asiatischen Leitbörse in Tokio weiter gestiegen, allerdings mit im Vergleich zu gestern etwas abgebremstem Tempo. Der Nikkei-Index schloss vor wenigen Minuten mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 26.297 Yen. Der Euro notiert mit rund 1, 19 Dollar.