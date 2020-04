Börse: Nachfrage nach US-Öl bricht ein

Ein Barrel kostet aktuell 1,55 Dollar, das ist zwar nach wie vor nicht viel, aber der Kurs für ein Barrel zur Auslieferung im Juni liegt schon wieder deutlich drüber, er ist auf 21,5 Dollar gestiegen. Die Turbulenzen am Ölmarkt in den USA sind auch in Europa zu spüren. Hier ist der Kurs für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 25,4 Dollar gefallen.

Börsen geraten unter Druck

Diese Entwicklung hat die Investoren an den Börsen stark verunsichert. Sie sorgen sich um die Zukunft und warten nun offensichtlich unter anderem auf die Quartalsergebnisse der Konzerne, die in der nächsten Zeit vorgelegt werden. An der Wall Street fiel der Dow Jones gestern Abend um 2,4 Prozent, in Tokio gibt der Nikkei heute früh zwei Prozent nach. Der Euro steht bei 1,08 32 Dollar.