Börse: MyTheresa über 2 Milliarden Dollar wert

Ein Münchner Unternehmen wagt heute den Sprung an die New Yorker Börse. Der Onlinemodehändler MyTheresa wird einen Wert von rund 2,2 Milliarden Dollar haben. Das Interesse ist riesig: Die Emission fällt deutlich größer aus als erwartet. Der Ausgabepreis liegt mit 26 Dollar am oberen Rand der Zeichnungsspanne. Das Unternehmen selbst nimmt mit dem Börsengang 370 Millionen ein, der große Rest geht an die Altaktionäre. MyTheresa will verstärkt in das internationale Wachstum investieren, seinen Bekanntheitsgrad steigern und die Lieferzeiten verkürzen.

Autowerte im Aufwind

Die Zeiten für den Börsengang sind gut, denn weltweit feiern die Börsen neue Rekorde oder Jahresbestmarken. Der DAX gewinnt 58 auf 13 979 Punkte. Die Autowerte haben dieser Tage einen Lauf. Ein Grund sind die guten Konjunkturdaten vom wichtigen Automarkt China. Daimler und Infineon als wichtiger Zulieferer gewinnen je 1,9 Prozent. Der Euro kostet 1, 21 30 Dollar.