Börse: Münchner Cancom steigt in MDax auf

Positive Nachrichten gibt es für das Münchner Unternehmen Cancom. Beim Medienkonzern Axel Springer ist ein Finanzinvestor eingestiegen. Dadurch ist der Streubesitz, sind die freihandelbaren Aktien unter 10 Prozent gefallen. Das freut das Münchner Unternehmen Cancom, das deswegen in den nächsten Tagen in den MDax aufsteigt. Der MDax ist der Index mit den mittelgroßen Unternehmen. Der Aufstieg bringt mehr Aufmerksamkeit und Investmentfonds, die den Index nachbilden, müssen die Aktie kaufen. Die Münchner Cancom ist ein IT Dienstleister, unter anderem mit Clouddiensten, hat weltweit rund 3.500 Mitarbeiter und gut 30 Standorte in Europa und den USA.

Trump nimmt - Trump gibt...

Von US Präsident Donald Trump hat es gestern versöhnliche und hoffnungsvolle Worte zum Handelsstreit mit China gegeben. Daraufhin hat der Dow Jones gestern mehr als 1 Prozent zugelegt. In Asien sind Anleger heute erstmal beruhigt.

Der Euro steht bei einem Dollar 10 99.