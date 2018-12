Börse: Mit Verlusten ins Wochenende

Vor dem Wochenende gaben und geben die Kurse an den Börsen noch einmal nach. Der DAX schloss ein halbes Prozent schwächer bei 10.866 Punkten. Über die Woche gesehen konnte er ein halbes Prozent zulegen. Grund hierfür waren Meldungen, dass sich die USA und China im Zollstreit nun endlich ernsthaft annähern wollen. China setzt die Strafzölle auf US-Autos ab dem 1. Januar für drei Monate aus. In diesen drei Monaten wollen Washington und Peking eine Lösung aushandeln. Die Aktien der deutschen Autobauer inklusive der Zulieferer gaben vor dem Wochenende nach. Continental war mit minus 2,3 Prozent der schwächste DAX-Wert. Nur BMW schaffte ein kleines Plus.

Dow Jones rutscht ab

In New York rutscht der Dow Jones 1,8 Prozent ab auf 24.148. Händler begründen das mit schwächeren Konjunkturzahlen in China und auch in Europa. Der Euro kostet 1, 13 Dollar.