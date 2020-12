Börse: Märkte warten ab

Der nach wie vor anhaltende Brexit-Streit, die ausstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank und das Tauziehen um weitere US-Konjunkturhilfen dürften die Anleger vorsichtiger werden lassen. So verabschiedete in den USA das Repräsentantenhaus einen Nothaushalt, um die Zahlungsunfähigkeit des Landes zu verhindern. Über weitere Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie konnten sich die beiden Kammern des US-Kongresses bisher aber nicht verständigen.

Investoren werden nach Höhenflug vorsichtiger

Und auch Investoren an anderen Leitbörsen halten sich zurück, nachdem die Kurse ja schon sehr stark gestiegen sind. Der Dow Jones büßte gestern Abend 0,4 Prozent ein, vor allem bei den Technologiewerten kam es zu Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq Index verlor 1,9 Prozent. In Tokio verlor der Nikkei 0,2 Prozent. Gold von der Entwicklung an den Börsen nicht profitieren. Der Preis für eine Feinunze dieses Edelmetalls sinkt auf 1.836 Dollar, das sind umgerechnet 1.519 Euro. Der Euro steht bei 1,20 96 Dollar.