Börse: Märkte mit Geld überflutet

Die USA stützen ihre Wirtschaft mit 1,9 Billionen Dollar, die EZB will ihre Wertpapierkäufe im 2. Quartal hochfahren. All das sind die wesentlichen Gründe, warum die Börsen von einem Rekord zum nächsten eilen. In New York schloss der Dow Jones den vierten Tag in Folge mit einer Bestmarke. Das wiederum schiebt die Märkte in Asien an. In Tokio legte der Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 29 718 Punkte zu. In Japan endet erst heute das Fiskaljahr – und nicht wie in Europa oder den USA mit dem Jahreswechsel.

Renault trennt sich von Daimler

In Deutschland dürfte die Aktie von Daimler im Blickpunkt stehen. In einer Blitzaktion hat sich Renault von seinen Anteilen getrennt. Wert 1,1 Milliarden Euro. Die Kooperation der beiden Autobauer soll fortgesetzt werden, auch wenn die aktienrechtliche Beteiligung beendet ist. Die Daimler-Aktie wurde gestern für gut 72 Euro gehandelt. Der DAX wird bei gut 14 500 Punkten erwartet. Der Euro kostet 1, 19 50 Dollar.