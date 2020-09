Börse: Märkte in Asien ohne klaren Trend

Marktbeobachter sprachen von Schnäppchenjägern, die nach den jüngsten Verlusten jetzt wieder einsteigen. Die Börsen in Asien lassen sich davon nicht groß beeindrucken. In Tokio tritt der Nikkei heute früh auf der Stelle, der Hang Seng Index in Hongkong ist leicht im Minus mit 0,3 Prozent.

In Shanghai immerhin kommt der Leitindex um 0,5 Prozent voran. Für Unterstützung sorgen neue positive Konjunkturdaten aus China, die zeigen, dass dort die Gewinne der Industrie den vierten Monat in Folge gestiegen sind. Auf der anderen Seite belastet der erneute Anstieg der Corona-Infektionsraten die Märkte.

Warten auf Impulse

Die Investoren setzen weiter auf zusätzliche finanzpolitische und monetäre Unterstützung der Notenbanken und Regierungen. Die Investoren hoffen unter anderem in den USA auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über ein neues Hilfspaket. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kündigte eine neue Gesetzesvorlage der Demokraten in Höhe von 2,2 Billionen Dollar an.

An den Devisenmärkten hat der Euro angezogen auf 1,16 75 Dollar.