Börse: Linde-Fusion in trockenen Tüchern?

Damit hätte Linde-Aufsichtsrats-Chef Reitzle sein Ziel erreicht und der Aufstieg zum weltgrößten Gasehersteller wäre in trockenen Tüchern. Die Anleger reagieren zu Börsenstart verhalten. Die Aktie verliert aktuell 0,1 Prozent. Allerdings war sie gestern als die Gerüchte aufkamen bereits deutlich gestiegen. In den USA hatten auch die Aktien von Praxair gestern zugelegt.

Schnäppchenjäger decken sich mit Aktien wieder ein

Insgesamt sieht man am deutschen Aktienmarkt eine Gegenbewegung bei den Kursen. Aktien, die zuletzt Federn lassen mussten, teilweise auch nach reduzierten Geschäftsprognosen, gehören zu den Gewinnern wie Fresenius und Fresenius Medical Care mit jeweils rund 0,8 Prozent Plus, SAP mit plus 1,4 Prozent und Wirecard mit plus 1,7 Prozent. Offenbar nutzen einige Anleger die gesunkenen Kurse zum Wiedereinstieg.

Gemischte Vorgaben - DAX leicht im Plus

Der DAX zeigt sich 10 Minuten nach Handelsbeginn 0,1 Prozent höher bei 11.600 Punkten. An den chinesischen Börsen werden trotz schwacher Konjunkturdaten jetzt deutliche Gewinne geschrieben: in Shanghai geht es um 2,6 Prozent nach oben, in Hong Kong um 0,7 Prozent. In Tokio schloss der Nikkei 0,6 Prozent leichter bei 22.532 Yen. In New York hatte der Dow Jones gestern 1,3 Prozent eingebüßt. Der Euro steht bei 1, 14 42 Dollar.