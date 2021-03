Börse: Kursverluste bei Tech-Werten belasten US-Börsen

An der Wall Street belasteten die Abschläge beim Schwergewicht Apple. Die Aktien des iPhone-Konzerns büßten 2 Prozent ein. Tesla rutschten um 4,5 Prozent ab. So landeten Dow Jones und der breiter gefasste S&P500 jeweils rund ein halbes Prozent im Minus – nachdem sie zuvor zeitweise im Plus waren. Der technologieorientierte Nasdaq verlor sogar 1,7 Prozent.

Daimler-Aktien nahe Dreijahres-Hoch

Schon an den deutschen Aktienmärkten hatte die Entwicklung an den US-Börsen die Stimmung belastet. Der DAX rettete aber immerhin noch ein Miniplus von 0,2 Prozent in den Feierabend. Der Stand: 14.040 Punkte. Weiter im Aufwind waren die Aktien von Daimler. Diese kletterten um 2,5 Prozent auf über 68 Euro. Sie erreichten damit den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Trotz guter Bilanzzahlen des Kochboxenversenders Hellofresh knickten dessen Aktien um 6,5 Prozent ein. Der Euro notiert am Abend bei 1,2090 Dollar.