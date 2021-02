Börse: Kursrallye in Asien geht weiter

Am tokioter Aktienmarkt schloss der Nikkei-Index vor wenigen Minuten mit einem Plus von 1,3 auf dem Endstand von 30.468 Yen. Damit bewegt er sich weiterhin in luftigen Höhen. Bereits gestern hatte der Nikkei ja knapp zwei Prozent zugelegt und den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Die Anleger in Japan setzen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie. Und die Aussichten für die kommenden Monate seien recht gut, weil Länder, die wichtige Handelspartner Japans seien, bei den Impfungen gegen das Virus Fortschritte machten, so heißt es an den Börsen.

Gelungener Wochenstart in Hongkong

Nach der langen Feiertagspause anlässlich des Mond-Neujahr-Festes wird in Hongkong heute wieder gehandelt. Der Hang Seng-Index gewinnt zur Stunde 1,4 Prozent. Die Börsen auf dem chinesischen Festland bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfestes noch bis Donnerstag geschlossen.

Auch in den USA war gestern Feiertag und der Aktienhandel an der Wall Street ruhte. Der Euro steht am Morgen bei 1, 21 35 Dollar.