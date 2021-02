Börse: Kuaishou an der Börse erfolgreich gestartet

Die Papiere des Unternehmens stiegen bis zur Mittagspause um mehr als 167 Prozent, von 115 auf 307 Hongkong-Dollar. Zeitweise hatte sich der Kurs unmittelbar sogar fast verdreifacht. Über die App von Kuaishou, die nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen aktive Nutzer hat, können kurze Videos oder Live-Streams selbst erstellt und mit anderen Nutzern geteilt werden, wie bei Tiktok.

Anleger wieder etwas mehr in Kauflaune

Der Wettbewerb hier ist stark. Insgesamt hat sich die Stimmung an den Börsen in Asien aufgehellt. Der Hang Seng ist mit 0,7 Prozent im Plus, der Nikkei in Tokio kommt um 1,4 Prozent voran. Die Märkte folgen der Wall Street, der Dow Jones schloss gestern Abend 1,1 Prozent höher und am Devisenmarkt bleibt der Dollar stark, der Euro steht bei 1,19 60 Dollar.