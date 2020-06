Börse: Konjunktursorgen nach Fed-Sitzung

Die Pandemie und ihre Folgen dürften die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation auch künftig stark belasten, so hieß es von der US-Notenbank. Für dieses Jahr rechnet die Fed mit einem Einbruch der US-Wirtschaft um 6,5 Prozent, im nächsten Jahr werde sie sich dann wieder um 5 Prozent erholen. Vor der Wirtschaft liege aber ein sehr unsicherer Weg, sagte Fed-Chef Powell. Erst in den nächsten Monaten werde sich herausstellen, wohin die Reise wirklich gehen wird.

Anleger machen Kasse

An den asiatischen Börsen werden daraufhin Gewinne mitgenommen. In Tokio verliert der Nikkei-Index jetzt 2,2 Prozent, in Hongkong geht es um ein Prozent nach unten, in Seoul um 1,2 Prozent. An den US-Börsen zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones sank um ein Prozent, der Nasdaq an der Technologiebörse setzte seine Rallye fort und stieg um 0,7 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1, 13 35 Dollar.