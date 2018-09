Börse: Knorr-Bremse bis zu 14 Mrd. Euro wert

Diese Spanne entspricht einem Börsenwert zwischen 11,6 und 14 Milliarden Euro. Mehrheitseigentümer Heinz Hermann Thiele will, abhängig von der Nachfrage, bis zu 30 Prozent der Anteile seiner Familie verkaufen. Von Montag an bis zum 11. Oktober können die Titel gezeichnet werden. Einen Tag nach dem Ende der Zeichnungsfrist soll Knorr-Bremse sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.

Schwacher Start

Heute ist der DAX leichter gestartet, er büßt zum Auftakt 0,5 Prozent ein und sinkt auf 12.375. Gegen diesen Trend können die Anteile von Thyssenkrupp weiter zulegen um aktuell 1,7 Prozent. Die Anleger setzen auf die geplante Aufspaltung. Das bescherte gestern schon den Titeln ein dickes Plus von zehn Prozent. Der Euro gibt weiter nach auf 1,16 20 Dollar.