Börse: Kleine Verluste zu Handelsbeginn

Die deutschen Börsen starten nun doch mit kleineren Verlusten in den Handelstag. Der DAX verliert 41 auf 15 562 Punkte. MDAX und TecDAX geben bis zu 0,2 Prozent nach. Bei den Einzelwerten gibt es aber keine großen Veränderungen, ein typisches Zeichen für einen orientierungslosen Handel. Covestro gewinnen knapp ein Prozent, Delivery Hero verlieren 1,3 Prozent.

Börsengang von Bike24

Noch zwei Nachrichten für anstehende Börsengänge: Am Freitag geht der Münchner Online-Fahrradhändler Bike24 an die Börse. Der Ausgabepreis liegt mit 15 Euro am unteren Ende der Zeichnungsspanne. Daraus errechnet sich ein Börsenwert von rund 660 Millionen Euro für Bike24. Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für den Online-Optiker Spex. Die Spanne liegt zwischen 23 und 27 Euro. Interessierte Aktionäre können die Aktie bis zum 30. Juni zeichnen. Der Euro kostet 1, 19 Dollar.