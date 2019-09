Börse: Keine großen Sprünge an den Börsen

Nach zwei Gewinnwochen in Folge machten die US-Börsen gestern keine großen Sprünge. Der Dow Jones legte leicht um 0,1 Prozent zu, der Technologieindex Nasdaq verlor 0,2 Prozent. Im Fokus stand der Internetriese Google. Nach Facebook wird nun auch gegen ihn wegen möglicher kartellrechtlicher Verstöße ermittelt. Rund 50 US-Bundesstaaten haben sich dafür zusammengeschlossen. Die Anleger nahmen das aber gelassen. Die Aktie der Muttergesellschaft Alphabet schloss 0,1 Prozent leichter.

Gemischtes Bild an den asiatischen Börsen

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index zur Stunde 0,3 Prozent. Der zum Dollar etwas schwächere Yen hat Exportwerten Aufwind verliehen. Auch die Aktien von Nissan haben zugelegt um rund drei Prozent, nach den Berichten über den Rücktritt des in Ungnade gefallenen Konzernchefs Saikawa. An der Börse in Shanghai steht ein Minus von 0,4 Prozent zu Buche, in Hongkong ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Der Euro notiert mit 1, 10 46 Dollar.