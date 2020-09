Börse: Kauflaune hält an - trotz schwacher Einzelhandelsdaten

Die deutschen Einzelhändler haben im Juli die Unternehmen der Branche 0,9 Prozent weniger eingenommen als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Preisbereinigt fiel der Rückgang mit 0,3 Prozent zwar etwas geringer aus. Ökonomen hatten hier aber mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Am 1. Juli war die Mehrwertsteuer befristet bis Jahresende von 19 auf 16 Prozent gesenkt worden. Davon hatte sich die Regierung eine Belebung des Konsums erhofft.

Geteiltes Bild in einzelnen Sektoren

Innerhalb der Branche zeigen sich gravierende Unterschiede in der Umsatzentwicklung. Während der Internet- und Versandhandel von der Corona-Pandemie profitierte mit einem Plus von mehr als 20 Prozent, brachen die Geschäfte mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren um fast 28 Prozent ein. Der Handelsverband Deutschland, HDE, blickt pessimistisch in die Zukunft und warnt vor einer Pleitewelle.

DAX wieder deutlich über 13.000 Punkten

Ungeachtet dessen ist die Kauflaune an den Börsen ungebrochen. Der DAX hat nach guten Vorgaben aus New York und Tokio wieder den Sprung über die 13.000er-Marke geschafft. Rund 10 Minuten nach Handelsstart gewinnt er 1,1 Prozent auf 13.110 Punkte. Unterstützung kommt vom Euro. Der hat sich wieder etwas abgeschwächt auf 1, 18 82 Dollar im Moment.