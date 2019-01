Börse: Katastrophaler 2. Handelstag 2019

Apple erschreckte die Anleger mit schwachen Umsätzen im wichtigen letzten Quartal und verwies auf das schwache Geschäft in China, wo die Konjunktur möglicherweise ins Stottern kommt – gestern erst hatte ein schwacher chinesischer Einkaufsmanagerindex entsprechende Ängste genährt. Und so kam heute beim Dow Jones am Ende ein wirklich dickes Minus heraus. 2,8 Prozent waren es weniger auf 22.686. Der Nasdaq-Index verlor ebenfalls knapp 3 Prozent.

Apple-Aktie im Sturzflug

Auf beide Indizes drückte die Apple-Aktie mit satten 10 Prozent Minus. Von den gut 225 Dollar je Aktie im vergangenen Herbst sind inzwischen nur noch 142 übrig. An den deutschen Märkten lief es heute nur geringfügig besser. Der DAX verbuchte ein Tagesminus von 1,6 Prozent. Auch viele hiesige Tech-Aktien litten unter dem Apple-Schock, so zum Beispiel Infineon mit 5 Prozent Minus. Noch zum Euro: Der steht zu US-Börsenschluss bei 1,14 Dollar.