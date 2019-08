Börse: Italien und Fed-Termine: Aktien geben nach

Die US-Notenbank wird morgen das Protokoll der jüngsten Zinssitzung bekanntgeben und Fed-Chef Powell wird am Freitag auf dem wichtigen Notenbankentreffen in Jackson Hole eine Rede halten. An den europäischen Aktienmärkten blickten die Börsianer außerdem mit Sorge auf die Regierungskrise in Italien. Auch das Hickhack um den Brexit stand erneut im Blickpunkt. So gab der DAX rund ein halbes Prozent nach auf 11.651 Punkte.

Immo-Aktien geben nach

Unter Druck waren die Aktien der Immobilienkonzerne. Das Bundesverfassungsgericht hat klargemacht, dass die Mietpreisbremse rechtens ist. Das könnte die Politik anspornen, den Vermietern noch weitere Auflagen zu machen, so die Befürchtung. Die Aktien von Vonovia rutschten um 3 Prozent ab.

Osram: höheres Übernahmeangebot?

Beim Münchner Lichtkonzern Osram könnten die US-Investoren Bain und Carlyle ihr Übernahmeangebot möglicherweise erhöhen. Das berichten Insider. Der Aktienkurs von Osram kletterte über die bislang gebotenen 35 Euro. In New York landeten Dow Jones und Nasdaq jeweils 0,7 Prozent im Minus. Der Euro steht am Abend bei 1,11 Dollar.