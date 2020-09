Börse: Investoren werden wieder vorsichtiger

Daran kann auch die sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wenig ändern. Bei der Notenbank sicherten sich Geschäftsbanken aus der Euro-Zone bei der letzten großen Aktion 174,5 Milliarden Euro an billigen Krediten. Da diese an Unternehmen und Verbraucher weitergereicht werden müssten, liefere die Nachfrage tiefe Einblicke in die Kreditnachfrage aus der Wirtschaft, hieß es beim Vermögensberater QC Partners. Doch auf der anderen Seite steigt die Furcht der Investoren vor einem Rückschlag bei der Erholung der Weltwirtschaft von der Coronavirus-Pandemie.

Grenke wieder unter Druck

Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von Grenke negativ auf. Die Leasingfirma hat einen Sonderprüfer engagiert, um die von einem britischen Investor erhobenen Betrugsvorwürfe klären zu lassen. Die Anleger sind offenbar beunruhigt, die Titel von Grenke gaben knapp vier Prozent nach. An der Wall Street kann sich der Dow Jones aktuell gut behaupten. Und der Euro steht bei 1,16 67 Dollar.