Börse: Inflationssorgen an den Börsen

An den Börsen sind die Inflationssorgen zurück. Abzulesen in erster Linie an den Rohstoffmärkten. Dort verteuert sich die Sorte Brent auf über 70 Dollar. Grund: In Saudi-Arabien wurden Ölanlagen von Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen angegriffen.

Vor allem die Rohstoffpreise haben zuletzt dazu geführt, dass die Inflationsraten wieder anziehen. Das hat die Börsen schon vergangene Wochen belastet und wird auch diese Woche ein Thema sein.

EZB berät Geldpolitik

Am kommenden Donnerstag berät die EZB ihre Geldpolitik. Vermutlich dürfte sich Notenbankchefin Lagarde dazu äußern, ob die Inflationserwartungen noch im Korridor der EZB liegen.

Die Börsen in Asien tendieren zum Wochenstart uneinheitlich. Die Märkte in Südkorea liegen im Plus. In Tokio verliert der Nikkei-Index ein halbes Prozent auf 28.705. Die chinesischen Börsen geben jeweils rund ein Prozent nach. Der DAX wird leicht über der Marke 14.000 erwartet. Am Freitag hatte er bei 13.920 geschlossen.