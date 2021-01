Börse: In New York purzeln die Rekorde

In New York purzeln die Rekorde. Der Dow Jones schloss 437 Punkte höher bei 30 829. Der neue Präsident Joe Biden verfügt über eine Mehrheit im Kongress. In der Stichwahl in Georgia haben die beiden demokratischen Bewerber die Nase vorn gehabt. An den Börsen erwartet man, dass der so gestärkte Biden größere Konjunkturprogramme auflegen wird, zum Beispiel um die Infrastruktur zu stärken. Zuletzt hatte ja ein Streit zwischen Demokraten und Republikanern ein Corona-Paket über Monate verzögert.

Hightechs unter Druck

Unter Druck gerieten die großen Hightechwerte. Microsoft verloren 2,5 Prozent, Apple sogar 3,5 Prozent. Eines der demokratischen Ziele ist es, die übermächtigen Hightechgiganten stärker zu regulieren. Der DAX schloss mit dem neuen Rekord 13.892 Punkte. Ein Tagesplus von 1,7 Prozent. Der Euro kostete am Abend 1, 23 20 Dollar.