Börse: Hoffen auf einen Goldenen Oktober

Im Fokus der Anleger steht heute mit Sicherheit der Stahlriese ThyssenKrupp. Der Aufsichstrat hat gestern mit einer breiten Mehrheit der Aufspaltung zugestimmt. Künftig wird es ein Unternehmen geben, zu dem die Automobilgeschäfte und die Aufzüge gehören. Der zweite Teil wird sich um die Stahlgeschäfte kümmern. Die Aufspaltung wird rund eineinhalb Jahre dauern. Die Aktie wurde vor dem Wochenende für 21,70 Euro gehandelt.

Warten auf Diesel-Entscheid

Hochspannung auch bei den Autokonzernen. Heute wird in Berlin entschieden, wie eine Nachrüstung oder der Umtausch von Dieselfahrzeugen aussehen sollen. Erst danach wird man sehen, wie hoch die Kosten für die Hersteller sind. Die Aktien von VW und Co, gehören in diesem Börsenjahr eher zu den Verlierern. Der DAX hat vergangene Woche eineinhalb Prozent an Wert verloren. Die ersten Hochrechnungen für den heutigen Tag lassen auf eine kleine Erholung schließen. Die Vorgaben sind gut. Der Nikkei-Index in Tokio erreicht den höchsten Stand seit 27 Jahren. Der Euro kostet 1,15 90 Dollar.