Börse: Großauftrag von Aldi für Wirecard

Der Zahlungsdienstleiter Wirecard hat eine Kooperation mit der Discounter-Kette Aldi bekannt gegeben. Wirecard wird für Aldi Nord und Aldi Süd technische Lösungen zum bargeldlosen Zahlen entwickeln, dazu gehört erst einmal vor allem die Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen Aldi-Filialen in Deutschland. Und dann wird es sicher noch einmal interessant bei der SAP-Aktie.

Analysten glauben an SAP

Nachdem die Quartalsbilanz gestern so schlecht ausgefallen war, dass der Kurs am Ende fast 6 Prozent einknickte, gibt es heute schon wieder erfreuliche Reaktionen. Die Analysten von Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktie angehoben, von 126 auf 132 Euro. Und da gestern zum Schluss 113 Euro an den Tafeln standen, wäre jetzt also viel Luft nach oben. Nach Fernost: dort zieht Japans Nikkei Index momentan 2 Prozent an. Und der Euro steht bei 1,12 60 Dollar.