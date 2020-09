Börse: Großauftrag für Samsung

Das Geschäft hat einen Umfang von rund 6,7 Milliarden Dollar und eine Laufzeit bis 2025, wie aus einem von Samsung eingereichten Geschäftsbericht hervorgeht. Damit stach der südkoreanische Tech-Konzern den Konkurrenten Nokia aus. Das finnische Unternehmen hatte zuvor mit Verizon zusammengearbeitet. Der Großauftrag überzeugt, die Aktien von Samsung ziehen um drei Prozent an.

Gemischtes Bild an Börsen in Asien

Nach den jüngsten Kursrückgängen greifen die Anleger an der Börse in Tokio heute früh wieder zu, der Nikkei steigt um ein halbes Prozent. Dabei lassen sich die Investoren auch von der Nachricht nicht beirren, dass die japanische Wirtschaft in zweiten Quartal deutlicher eingebrochen ist als erwartet. In Hongkong und Shanghai dagegen tendieren die Leitindices im Minus und am Devisenmarkt steht der Euro bei 1,08 07 Dollar.