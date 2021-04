Börse: Großauftrag für Microsoft

Der Vertrag läuft über bis zu zehn Jahre und umfasst unter anderem die Produktion von rund 120.000 auf Microsofts Hardware aufbauenden Augmented-Reality-Brillen, wie ein Unternehmenssprecher erklärte. Soldaten sollen über die Headsets nicht nur Zugriff auf gängige Services wie Nachtsicht- und Wärmebildfunktionen erhalten, sondern auch mit Hilfe von Augmented Reality wichtige Daten zur Erleichterung von taktischen und strategischen Entscheidungen bekommen, wie es heißt.

Höhenflug geht weiter

Die Anleger waren von dem Auftrag überzeugt, die Aktien von Microsoft zogen um 2,8 Prozent an. Auch andere Technologiewerte waren gefragt. Der Nasdaq Index kam um 1,7 Prozent voran. Der Dow Jones stieg um 0,6 Prozent. An den Deutschen Börsen kletterte der DAX zum Wochenschluss auf 15.107, damit legte der Index in dieser verkürzten Handelswoche 2,4 Prozent zu. Der Euro steht bei 1,17 75 Dollar.