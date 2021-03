Börse: Gewinnmitnahmen zum Wochenausklang

Zum Abschluss der Woche konnte der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Rekordjagd nicht fortsetzen. Der DAX gab am Ende um etwas mehr als 1 Prozent nach auf 14.621 Punkte. Händler erklärten die Abschläge vor allem mit Gewinnmitnahmen. Der DAX hatte ja im Lauf der Woche erneut gleich mehrere Bestmarken erklommen. Dies nutzten Investoren, um Kasse zu machen, hieß es am Markt. Auf Wochensicht verzeichnete der Index aber immer noch einen Gewinn von gut 1 Prozent.

Delivery Hero legen zu

Größte Tagesverlierer im DAX waren die Aktien von MTU Aero Engines und Covestro, die sich um jeweils rund 5,5 Prozent verbilligten. Auf der anderen Seite verteuerten sich die Papiere von Delivery Hero um 4,5 Prozent. Momentan deutet ja wenig darauf hin, dass Restaurants bald wieder öffnen dürfen. Das treibt die Geschäfte und die Aktie des Essens-Lieferdienstes an. In New York liegt der Dow Jones ein halbes Prozent im Minus. Und der Euro notiert bei 1,1910 Dollar.