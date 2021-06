Börse: Gewinnmitnahmen nach Rekorden

Eine Woche mit Rekorden endete mit einem schwachen letzten Handelstag. Der DAX schloss 280 Punkte tiefer bei 15.448. Erst am Montag hatte er mit 15.802 sein letztes Allzeithoch aufgestellt. Die Stimmung ist aber keinesfalls schlechter geworden. Die Börse Zürich stellte in 19 Handelstagen 17 Bestmarken auf. Da sind Gewinnmitnahmen ganz normal. In den USA hält die Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik fest.

Debatten über Geldpolitik

Aber es gibt erste Diskussionen in der FED, dass zumindest die gigantischen Anleihekaufprogramme zurückgefahren werden. Wann und in welcher Form, ist derzeit aber noch lange nicht entschieden.

Die New Yorker Börsen tendieren ebenfalls schwächer. Der Dow Jones verliert 400 auf 33 423 Punkte. Infineon gehörten mit minus 4,4 Prozent zu den schwächeren Aktien. Analysten sind aber überzeugt, dass der Münchner Chiphersteller weiterhin eine klare Kaufempfehlung ist. Der Euro kostet 1, 1870 Dollar.