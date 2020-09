Börse: Gewinnmitnahmen drücken DAX

Der MDAX verliert 1,2 Prozent, der TecDAX gibt 1,8 Prozent nach. Frühen Indikatoren nach wird die Wall Street heute nach dem verlängerten Wochenende leichter starten, das drückt offenbar auf die Stimmung an den europäischen Börsen. Der EuroStoxx verliert ein Prozent. In Paris kommen die Aktien von Europcar unter die Räder. Der französische Autovermieter arbeitet an einer Umstrukturierung seiner Schulden.

Hohe Kursverluste bei Europcar

Ziel der Gruppe sei es, eine nachhaltige, an die Höhe der Einnahmen angepasste Kapitalstruktur mit reduzierter Unternehmensverschuldung und angemessener Liquidität sicherzustellen, hieß es in einer Erklärung. Die Anleger von Europcar sind mehr als verunsichert, die Titel brechen um über 32 Prozent ein. Die Branche leidet unter der Corona-Krise. Denn wenn weniger gereist wird, sinkt auch die Nachfrage nach Mietautos.

An den Devisenmärkten notiert der Euro bei 1,18 13 Dollar.