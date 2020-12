Börse: Gewinnmitnahmen drücken Aktienmärkte

Nach der Rekordjagd der Vortage haben die großen Aktienmärkte eine Verschnaufpause eingelegt. Händler an der Wall Street sagten, nach der Fülle von positiven Nachrichten aus den vergangenen Tagen sei nun die Luft ein Stück weit raus. So gab es in einem gewissen Umfang Gewinnmitnahmen, was nach den Kurssteigerungen zuvor wenige Experten überraschte. Der Dow Jones gab um 0,2 Prozent nach, konnte aber die Marke von 30.000 deutlich halten. Der Nasdaq-Index büßte 0,4 Prozent ein.

DAX kann Allzeithoch nicht halten

Hierzulande sah es zunächst nach einem neuen Allzeithoch aus, doch dann setzten auch am deutschen Aktienmarkt Gewinnmitnahmen ein. Am Ende schloss der DAX mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 13.761 Punkten. Zu den größten Verlierern gehörte die Aktie von Delivery Hero mit einem Minus von 3 Prozent. Allerdings hatte das Papier des Essens-Lieferdienstes in den vergangenen Monaten rasant zugelegt. Und der Euro notierte bei 1,2250 Dollar.