Börse: Gewinnmitnahmen belasten DAX

Allerdings wurde auch schon vor zu viel Zuversicht gewarnt, aufgrund der zahlreichen Risiken, allen voran der auch hierzulande steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit Spannung werden die Anleger dabei das erste Fernsehduell in den USA zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden verfolgen. Sie hoffen auf Hinweise über weitere mögliche Staatshilfen in den USA.

Für Gesprächsstoff sorgt im MDAX Hella

Der Autozulieferer will sein Geschäft mit Software für Frontkameras an Volkswagen verkaufen. Der Verkauf werde zu einem außerordentlichen Ertrag in der Größenordnung von rund 100 Millionen Euro führen, teilte das Unternehmen mit. Die zuständigen Kartellbehörden müssen dem Deal aber erst noch zustimmen. Die Anleger scheinen nicht so überzeugt zu sein, vorbörslich noch im Plus sind die Titel nun ein Prozent im Minus. An den Devisenmärkten hat der Euro angezogen auf 1,16 75 Dollar.