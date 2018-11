Börse: Gewinneinbruch bei der Deutschen Post

Im dritten Quartal konnte der Umsatz zwar noch leicht gesteigert werden auf knapp 15 Milliarden Euro. Aber der operative Gewinn bracht regelrecht ein, um über die Hälfte auf 376 Millionen. Grund: im rasant wachsenden Online-Handel hatte das Paketgeschäft in den letzten Jahren rasant zugelegt – dabei aber wurden die Kosten aus den Augen verloren. Deshalb musste Konzern-Chef Appel eine Sanierung der Paket- und Briefsparte anpacken und die schlägt jetzt mit fast 400 Millionen Euro zu Buche.

Post-Aktie könnte trotzdem steigen

Immerhin: der Gewinnrückgang fällt damit weniger drastisch aus, als Experten erwartet hatten. Spannend wird also, wie die Anleger auf die Zahlen reagieren, wenn der Handel in knapp zwei Stunden an den deutschen Märkten startet. Gerade geschlossen hat die Börse in Japan. Dort hat der Nikkei ein Plus von gut einem Prozent verbucht. Und zum Euro: der bewegt sich wenig bei 1,14 Dollar.