Börse: Fusion T-Mobile US und Sprint endlich genehmigt

Das amerikanische Justizministerium hat die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint endlich genehmigt. Damit endet für die Deutsche Telekom eine Neverending-Story, denn die Fusion der US-Tochter war in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.

Die Telekom hat auch nach dem Zusammenschluss noch einen großen Anteil am fusionierten Unternehmen und wird folglich weiterhin von den großen Gewinnen profitieren, die die Tochter auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt verdient. Die Telekom-Aktie schloss 1,3 Prozent höher. In New York gewinnen die Aktien von Sprint gut 6 Prozent an Wert. T-Mobile US verteuern sich um 3,7 Prozent.

DAX mit Wochengewinn

Der DAX schloss ein halbes Prozent höher bei 12 420 Punkten. Über die Woche gesehen legte er 1,3 Prozent zu. Der Dow Jones tendiert nur leicht im Plus. Der Euro kostet 1, 11 20 Dollar.