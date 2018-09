Börse: Furcht vor Handelskrieg gestiegen

Der Handelsstreit zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. Seit heute Morgen sind Zölle der USA auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft, zusätzlich zu den bereits eingeführten Abgaben auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar. Zusammen sind damit die Hälfte aller Importe aus China betroffen.

Handelskrieg befürchtet

Auch die chinesischen Gegenzölle im Volumen von 60 Milliarden Dollar wurden wirksam. Es wird befürchtet, dass sich der Streit zu einem Handelskrieg ausweitet, mit schweren Folgen für die Weltwirtschaft, zumal China einem Bericht nach neue Handelsgespräche mit den USA vorerst abgesagt hat.

In Hongkong sinkt der Hang Seng Index um 1,3 Prozent. An den Börsen in Japan, China und Südkorea können die Investoren noch nicht auf die Entwicklung reagieren, denn dort bleiben die Märkte aufgrund von Feiertagen geschlossen. Am Devisenmarkt in Fernost gibt es wenig Bewegung. Der Euro steht bei 1,17 41 Dollar.