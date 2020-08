Börse: Freundlicher Handelstart

Die freundlichen Vorgaben der Börsen in New York und Tokio geben den Kursen etwas Rückenwind an den deutschen Börsen. Die Rallye bei den US-Technologiewerten hatte sich gestern fortgesetzt. Apple- und Tesla-Aktien verbuchten neue Rekorde, der Nasdaq stieg um 1,1 Prozent und auch der japanische Nikkei machte etwas Boden gut.

Hoffnung auf Corona-Impfstoff

Zudem beflügeln Berichte, wonach der Impfstoff-Kandidat des amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer und seines deutschen Partners BionTech gegen Covid-19 schon im Oktober den Zulassungsbehörden vorgelegt werden könnte. Für die nun beginnende dritte und entscheidende Testphase haben die beiden Unternehmen unter zwei potenziellen Kandidaten das Vakzin mit den wenigsten Nebenwirkungen ausgewählt. Nur eine Handvoll experimenteller Impfstoffe weltweit haben bislang die Test-Endphase erreicht.

Gemischtes Kursbild

Im DAX stehen die Aktien von Covestro mit plus 1,4 Prozent und Infineon mit plus 1,3 Prozent ganz oben auf der Gewinnerliste. Die Bayer-Aktie steigt um 0,4 Prozent. Der Pharmakonzern konnte gestern eine Klagewelle in den USA mit einem Vergleich abwenden. Die Wirecard-Aktie verliert an ihrem letzten Tag im DAX 0,9 Prozent. Der Euro steht bei 1, 18 65 Dollar.