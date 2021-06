Börse: Finanzprofis werden skeptischer

Der ZEW-Indikator fiel im Juni gegenüber dem Vormonat um 4,6 Punkte auf 79,8. Experten hatten einen Anstieg erwartet. Ein Teil des Index fällt allerdings überraschend gut aus, die Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen Lage nämlich. Die Finanzprofis scheinen sich weitgehend einig, dass es aktuell wieder gut läuft. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland werde inzwischen wie vor der Corona-Pandemie beurteilt, so die ZEW-Forscher.

Anleger warten auf Inflationsdaten

Trotzdem fehlt an den deutschen Börsen heute der rechte Schwung. Am Donnerstag stehen in den USA nämlich die Inflationsdaten an. Sollten die Preise in Amerika besonders stark steigen, dann dürften die Spekulationen über ein Einschreiten der Notenbank wieder losgehen, mit negativen Folgen für die Aktienmärkte. Und so kommt der DAX im Moment nicht recht vom Fleck, er notiert aktuell gerade mal ein paar Punkte höher bei 15.680. Auch der M-DAX tritt auf der Stelle. Und der Euro steht bei 1,21 75 Dollar.