Börse: Fed-Entscheidungen bringen Dow Jones nichts

Die Notenbank Fed hält die Geldschleusen unverändert weit auf. Neu war an den heutigen Ankündigungen höchstens, dass man das solange durchhalten will, bis in den USA wieder Vollbeschäftigung herrscht. Und so herrschte an den US-Börsen Zurückhaltung.