Börse: Europäische Zentralbank mit Finanzstabilitätsbericht

Die angeschlagene Restaurantkette Vapiano wird heute Geschäftszahlen vorlegen. Außerdem wird die Europäische Zentralbank ihren Finanzstabilitätsbericht veröffentlichen. Da werden Anleger nachschauen, schließlich mahnt die deutsche Bundesbank schon seit geraumer Zeit insbesondere in Großstädten vor zu hohen Immobilienpreisen.

Negativzinsen auf Tagesgeldkonto ab erstem Euro

Die Volks- und Raiffeisenbank aus Fürstenfeldbruck macht gerade bundesweit Schlagzeilen, weil sie seit 1. Oktober Negativzinsen auf Tagesgeldkonten neuer Kunden erhebt, und zwar vom ersten Euro an. Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank hat Anfang der Woche gesagt, man sei sich voll und ganz bewusst, dass die Nebeneffekte der lockeren Geldpolitik auf dem Vormarsch sind. Und das ja auch, nachdem an der Börse der Dax gestern ein Jahreshoch erreicht hat. Wobei Anleger wohl nun erstmal etwas vorsichtiger sind, wie gestern schon der Dow Jones leicht im Minus geschlossen hat und Investoren heute in Asien zurückhaltend sind.

Der Euro steht bei einem Dollar 10 72.