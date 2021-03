Börse: Etappensieg für Telefonica

Der unabhängige Sachverständige halte das von Drillisch eingeleitete Preisüberprüfungsverfahren für unbegründet, teilte Telefonica Deutschland am Abend mit. Damit müsste die Tochter des spanischen Telefonica-Konzerns nichts an den Entgelten für den Zugang zum Mobilfunknetz ändern. Drillisch rechnet mit dem endgültigen Schiedsgutachten zur Jahresmitte. Die Mobilfunktochter von United Internet erklärte, das Ergebnis für falsch zu halten und kündigte an, zum Gutachtenentwurf Stellung nehmen zu wollen.

