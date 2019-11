Börse: Erst Jahreshoch, dann nur noch wenig Pluspunkte

Dabei sah es zunächst sehr gut aus in New York. Die Aktienindizes dort sind mit neuen Rekordständen gestartet. Doch dann haben die Anleger mehrheitlich Kasse gemacht. So notiert der Dow Jones jetzt 0,4 Prozent im Minus. Diesem Trend ist dann auch der Deutsche Aktienindex gefolgt. Von einem Plus von über einem Prozent ist noch ein magerer Zugewinn von 0,1 Prozent übriggeblieben. Der Stand: 13.221 Punkte.

VW stark im Oktober

Erfreuliche Nachrichten hat es für die Autokonzerne gegeben. Im Oktober wurden in Europa so viele neue Autos wie seit zehn Jahren nicht mehr zugelassen. Insbesondere Volkswagen konnte deutlich zulegen. Das brachte die Aktien von VW knapp 1 Prozent voran. Wenig verändert zeigt sich der Euro bei 1,1080 Dollar.