Börse: Erneut ein Tag des Wartens an den Asien-Börsen

Erst für den späten Nachmittag unserer Zeit steht die mit Spannung erwartete Rede Powells auf der Agenda, an den Börsen in Asien ist da schon längst Abend und die Anleger sind im Wochenende. Daher gehen sie im Vorfeld lieber auf Nummer sicher und halten sich mit größeren Engagements zurück. Der japanische Leitindex Nikkei verbucht eine knappe Stunde vor Handelsschluss an der Börse Tokio ein kleines Plus von 0,3 Prozent, der Shanghai-Composite gewinnt 0,5 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei rund 1, 10 70 Dollar.

Zweifel an weiteren US-Zinssenkungen

An der New Yorker Wall Street hatte der Dow Jones gestern nach viel Hin und Her mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent geschlossen. Zuvor hatten zwei führende US-Notenbanker Zinssenkungsfantasien an den Börsen gedämpft. Sowohl die Chefin der Notenbank von Kansas City als auch der Chef der Fed in Philadelphia lehnten weitere Zinsschritte ab. Denn es gebe derzeit keine klaren Signale für eine Abkühlung der US-Wirtschaft.