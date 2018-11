Börse: Erholung nach Kursrutsch

Europas Börsen haben nach den gestrigen Verlusten zu einer Gegenbewegung angesetzt. Der DAX schloss 1,6 Prozent höher bei 11.244 Punkten. Der Eurostoxx50 legte 1,3 Prozent zu. Beide Indizes waren gestern auf die tiefsten Stände seit 2 Jahren gefallen. Die Börsianer bleiben aber skeptisch. Der Streit zwischen Brüssel und Rom über den italienischen Staatshaushalt für das kommende Jahr droht zu eskalieren. Die Regierung in Rom hält an dem Neuverschuldungsziel 2,4 Prozent fest. Die EU will ein Defizitverfahren einleiten und eine Strafe gegen die Italiener verhängen.

Vortagesverlierer im Aufwind

Covestro, Infineon und VW erholen sich von den Verlusten der letzten Tage. In New York steigt der Dow Jones-Index um ein halbes Prozent auf 24 590 Punkte. Die Umsätze sind dünn. Morgen bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Der Euro wird für 1, 13 80 Dollar gehandelt.